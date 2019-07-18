Чурикова госпитализирована после травмы во время спектакля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня", доставлена в одну из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил народный артист РСФСР Александр Михайлов, игравший в спектакле вместе с Чуриковой.

Инна Чурикова была занята в постановке "Старая дева" вместе с Екатериной Васильевой и Александром Михайловым. "Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала, - отметил актер. - Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована".

Ранее супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов также подтвердил ТАСС, что Инна Чурикова получила травму во время спектакля и нуждается в помощи врачей.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. Позже Чурикова поступила в Щепкинское училище, которое с "красным дипломом" закончила в 1965 году, и стала работать в Московском ТЮЗе.

Будучи студенткой она снялась в фильме Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актириса вместе работали и над другими фильмами - "Начало" и "Прошу слова", "Тема" и "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С последним она более 45 лет работает в "Ленкоме".