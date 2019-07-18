Под Калининградом открылся форум представителей волонтерских организаций медиков СЗФО

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Форум волонтеров-медиков Северо-Западного федерального округа начал работу в четверг в рамках молодежного образовательного форума "Балтийский Артек" на берегу Балтийского моря под Калининградом. Более 70 представителей волонтерских организаций собрались для обмена опытом и консультаций с экспертами в области здравоохранения, сообщил ТАСС на площадке форума руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области, выступающего в качестве организатора "Балтийского Артека", Денис Калиновский.

"В форуме участвуют руководители региональных отделений волонтерских организаций медиков. Задача, стоящая перед ними, - поиск новых путей взаимодействия между волонтерскими организациями, работающими в регионах СЗФО, и общероссийской организацией. Участие в работе форума принимают порядка 70 человек", - сказал Калиновский.

Волонтеры, в том числе в Калининградской области, ведут активную деятельность, и у всех есть собственный опыт работы в учреждениях здравоохранения, социальных учреждениях, и форум дает возможность обменяться им, отметил Калиновский. Он добавил, что волонтерской деятельностью в сфере здравоохранения в том числе занимаются будущие медики, обучающиеся в вузах. Окружной волонтерский форум, по его словам, дает им возможность не только поделиться опытом этой деятельности, но и задать вопросы экспертам в области медицины, в том числе в рамках телемостов, которые будут проходить, например, с Новосибирской областью.

Первая панельная дискуссия "Тенденции и перспективы развития медицинского добровольчества в СЗФО" состоится в пятницу. В ней в качестве экспертов примут участие министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры - медики" Павел Савчук.

В рамках форума, который продлится до 21 июля, пройдут мастер-классы по организации работы волонтеров-медиков в медицинских учреждениях, популяризации донорства, особенностям общения с аудиториями разных возрастов и завоевания доверия людей.

Молодежный образовательный форум "Балтийский Артек" проводится в Калининградской области на берегу Балтийского моря с 2010 года. В качестве гостей на него традиционно приглашаются известные представители органов власти, общественных организаций и СМИ, гражданские активисты, деятели искусства и культуры, бизнесмены и бизнес-тренеры. В 2015 году форум получил федеральный статус. Его участники - молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. В этом году форум проходит в формате трех смен: "Фабрика развития" (10-15 июля), "Молодежь будущего" (18-23 июля) и "Школа роста" (26-29 июля). Организаторами выступают агентство по делам молодежи Калининградской области, областной Центр молодежи и областной центр развития добровольчества.