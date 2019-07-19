Синоптики предупредили Владивосток о тайфуне и ливнях

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Синоптики в Приморском крае в пятницу предупредили Владивосток о приближении тайфуна "Данас" и ливневых дождях в начале будущей недели.

По словам начальника Приморского гидрометцентра Бориса Кубая, "утром 22 июля тайфун "Данас" подойдет к городу Владивостоку, произойдет объединение облачных массивов тайфуна и атмосферного фронта и резкое обострение последнего". "Результатом станут интенсивные ливни с количеством осадков за короткий промежуток времени (менее суток) до 100-140 мм. (100-130 % месячной нормы)", - цитирует Кубая сайт гидрометцентра.

Соответствующее штормовое предупреждение направлено всем заинтересованным ведомствам и службам, информировал гидрометцентр.

Отмечается, что интенсивные дожди пройдут также в Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Пограничном, Октябрьском, Хорольском и Ханкайском районах, также на юго-востоке Приморья. В этих районах ожидаются подъемы уровня рек до 2,5-3 м, что вызовет подтопление сельхозугодий, автодорог и низководных мостов. Дожди будут сопровождаться штормовым ветром.

Отдыхающих на побережье гидрометцентр призвал эвакуироваться из палаточных лагерей.