Военные ВВО начали очистку острова Большой Шантар от металлолома

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Экологическое подразделение Восточного военного округа (ВВО) приступило к очистке острова Большой Шантар от старых бочек, собрать планируется 55 т мусора. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа приступили к выполнению работ по очистке территорий на острове Большой Шантар. В ходе выполнения работ спланированы сбор и прессование порожней бочкотары общим весом около 55 т, планируется спрессовать более 1,8 тыс. единиц", - говорится в сообщении.

Группу военных доставили на остров вертолетом Ми-26. Воздушным судном также был доставлен специальный пресс. Помимо сбора бочек специалисты экологического подразделения демонтируют разрушенные здания и сооружения общей площадью около 200 кв. м. Также военные выполнят резку металлических конструкций и крупного металлолома. Работы завершатся к сентябрю, вывоз собранного и спрессованного мусора запланирован на 2020 год.

Вместе с военными на острове будут находиться представители местного заповедника, они объяснят им меры предосторожности при встрече с дикими животными, в том числе с медведями.

Большой Шантар - самый крупный остров Шантарского архипелага, с 1999 года вместе с другими входит в государственный природный заказник "Шантарские острова". Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На острове расположены лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги. Вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.

Шантарские острова - архипелаг общей площадью 2,5 тыс. кв. км у входа в Удскую губу, Тугурский залив и Залив Академии. Сейчас там никто не живет, кроме сотрудников метеостанции, но на крупных островах остались заброшенные военные городки и поселки советских времен, скопилось много металлолома, оставленного военными и гражданскими организациями.