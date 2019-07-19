В забайкальском поселке, где люди отравились водой с мышьяком, заработали новые скважины

ЧИТА, 19 июля. /ТАСС/. Новые скважины заработали в поселке Приисковый Нерчинского района Забайкальского края, где в 2018 году 30 человек отравились водой с мышьяком из старой скважины. Стоимость работ составила почти 17 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства территориального развития.

В конце декабря 2018 года в поселке Приисковый ввели режим ЧС после обнаружения мышьяка в водопроводной воде из единственной артезианской скважины. В пробах воды выявили превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз. По данным краевого Минздрава, мышьяком отравились 30 человек. После случившегося в отношении сотрудников Роспотребнадзора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей").

"Работа над новыми скважинами практически завершена, воду запустили в систему централизованного водоснабжения. Более того, скоро подрядчик установит станцию доочистки, которая будет дополнительно очищать воду от примесей, песка, мутности во время подъема грунтовых вод", - цитирует пресс-служба слова и.о. главы Минтерразвития края Алексея Горенкова.

В министерстве уточнили, что чистая вода теперь поступает в девять домов, в которых живут около 300 человек, а также в два детских сада, фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, дом культуры и здание вокзала.

На обустройство скважин ушло 3,5 месяцев. Стоимость работ составила почти 17 млн рублей. Эти средства выделили из муниципального бюджета и резервного фонда Забайкальского края.

Поселок Приисковый находится у впадения реки Нерча в Шилку, в 285 км к востоку от Читы. В нем живут около 1,4 тыс. человек.