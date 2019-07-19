Пострадавшим от паводка в Прибайкалье начали давать документы для покупки жилья

ТУЛУН /Иркутская область/, 19 июля. /ТАСС/. Выдача свидетельств, подтверждающих право граждан на получение выплаты для приобретения жилья, началась в пятницу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области. Первыми документы получили шесть семей, сообщил ТАСС председатель регионального правительства, руководитель областной комиссии по чрезвычайным ситуациям Руслан Болотов.

"Более 3 тыс. инструментальных обследований [пострадавших от паводка домов] проведено, за вчерашний день было подготовлено порядка 845 постановлений мэра [Тулуна], которые позволяют семьям обращаться в органы соцзащиты за получением выплаты на приобретение жилья. Первым шести семьям, это 20 человек, сегодня вручены соответствующие свидетельства", - сказал Болотов.

Как пояснил ТАСС министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, суммы рассчитаны из количества членов в каждой семье, установленных законодательством социальных норм, а также из расчета стоимости одного квадратного метра площади не более 45 тыс. рублей. По соцнормам одиноко проживающему гражданину положено 33 кв. м жилплощади, 42 кв. м на семью из двух человек, по 18 кв. м на каждого члена в семье из трех человек.

Свидетельства позволяют получить выплаты на приобретение жилья в любом городе Иркутской области. В частности, семья Сафроновых, которая получила документ самой первой, рассказала журналистам, что собирается переехать в Иркутск, но жилье в областном центре пока не присмотрела.

Город Тулун сильнее всего пострадал от паводков, которые в Иркутской области начались в конце июня, в результате них погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. Всего подтопленными оказались почти 11 тыс. жилых домов и свыше 11 тыс. приусадебных участков, а также 49 социально значимых объектов в 107 населенных пунктах. Паводки также повлияли на транспортную инфраструктуру: 49 участков автодорог были подтоплены, 22 автомобильных моста - повреждены.