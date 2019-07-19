В Хабаровском крае после вспышки кишечной инфекции в интернате проверят все стационары

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Социальные учреждения проверят в Хабаровском крае после вспышки кишечной инфекции в Эльбанском психоневрологическом интернате, где заболели 239 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в пятницу.

"После вспышки инфекции в психоневрологическом интернате поселка Эльбан Амурского района министерство соцзащиты населения края приступило к проверкам условий питания в соцучреждениях. Властям предстоит выяснить, как выполняются санитарные нормы в остальных подобных стационарах с круглосуточным пребыванием людей", - говорится в сообщении на сайте.

Вспышка инфекции в Эльбанском психинтернате началась 10 июля, сейчас в учреждении продолжают ликвидировать последствия массового заболевания, в интернате развернут инфекционный стационар. Все 239 пациентов, заболевших сальмонеллезом после употребления молочного крема, в который были добавлены сырые яйца, идут на поправку. 21 человек находится в инфекционном отделении Амурской центральной районной больницы. Новых случаев заражения не отмечается.

Как установил Роспотребнадзор, в психинтернате Эльбана были нарушены условия питания. Отклонения от санитарных норм выявлены как на стадии закупки и транспортировки продуктов, в частности яиц, так и в самой технологии приготовления пищи.

Сейчас управление Роспотребнадзора по краю ведет отдельное расследование в отношении поставщика яиц ООО "Летучий", которое поставляло свою продукцию интернату.

"Руководителю соцучреждения объявлен строгий выговор, а заведующий производством и дезинфектор уволены", - подчеркивается в сообщении.