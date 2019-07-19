Из-за метеоусловий задерживается прибытие девяти самолетов в Кемерово и Томск

ТОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Прибытие девяти воздушных бортов задерживается на несколько часов из-за метеоусловий в Томске и Кемерове. Часть рейсов были вынуждены приземлиться в аэропорту Новосибирска.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, задерживаются рейсы из Москвы У6 11 ("Уральские авиалинии", задержка 3,5 часа), S7 811 (S7, задержка более четырех часов), а также SU 1530 и SU 1536 ("Аэрофлот", более трех часов) и "ДР 463" ("Победа", порядка двух часов задержки) из Москвы и рейс из Красноярска авиакомпании Utair.

"[Задержки] по метеоусловиям в аэропорту города Томска. Самолет "S7" сел в Новосибирске, "Уральских авиалиний" (также сел в Новосибирске) и уже вылетел из Толмачева. Самолеты "Аэрофлота" просто вылетели позже. Проводится проверка соблюдения прав пассажиров", - сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк.

Как сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэропорта, в Кузбассе из-за тумана также не смогли приземлиться три самолета из столицы. "Все три самолета [следовавшие утренними рейсами из Москвы в Кемерово] приземлились в аэропорту "Толмачево" (Новосибирск). Причина - неблагоприятные метеоусловия в Кемерове" , - сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэропорта и отметили, что те вылетят в Кемерово, как только позволят погодные условия.

Смена аэропортов прибытия для самолетов трех авиакомпании -" Аэрофлот", S7, "Победа" - также привела к задержке рейсов из Кемерово в Москву. Все воздушные судна спустя несколько часов после посадки должны были совершить обратные рейсы в столицу. Время вылетов пока неизвестно. Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта.