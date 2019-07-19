{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в студии Kyoto Animation

СМИ: устроивший поджог в японской аниме-студии обвинил ее в краже идеи произведения

На данный момент не уточняется, о каком именно произведении студии идет речь

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото, в результате которого погибли по крайней мере 33 человека, объяснил свои действия тем, что студия украла у него идею произведения. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

На эту тему
Хронология случаев массовых убийств в Японии

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", - приводит агентство слова задержанного мужчины, сказанные им полиции. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. На данный момент не уточняется, о каком именно произведении студии идет речь.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня, после того как 41-летний мужчина проник внутрь с двумя канистрами бензина и устроил поджог. По последним данным в результате инцидента погибли 33 человека, еще по крайней мере 30 человек получили ожоги различной степени тяжести. Сам поджигатель также получил серьезные ожоги.

Студия Kyoto Animation известна среди любителей манга и аниме такими известными произведениями, как K-On! и Haruhi Suzumiya.

Теги
ЯпонияПожар в студии Kyoto Animation
Российские дипломаты вручили бразильцам медали за заслуги в сохранении исторической памяти
Генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков отметил роль бразильского экспедиционного корпуса в борьбе с нацизмом и фашизмом
Читать полностью