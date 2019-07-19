Пограничники России и США обсудят на Камчатке сотрудничество в Тихом океане

ТАСС, 19 июля. /ТАСС/. Делегация 17-го района береговой охраны США во главе с командующим вице-адмиралом Мэтью Беллом - младшим в августе этого года прибудет на Камчатку для обсуждения с руководством и экспертами пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району совместных тренировок и борьбы с нелегальным промыслом в Беринговом море и северной части Тихого океана. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"В период с 5 по 9 августа 2019 года в город Петропавловск-Камчатский планируется прибытие делегации <...>. Целью прибытия американцев на полуостров является проведение встречи с руководством и экспертами ПУ ФСБ России по восточному арктическому району", - говорится в распространенном управлением сообщении.

В пресс-службе отметили, что встречи представителей пограничных ведомств России и США имеют важное стратегическое значение для обеспечения надежной охраны государственной границы. Результатом успешных согласованных действий стало задержание в 2017-2018 годах судов Sea breeze и Verile, занимавшихся браконьерским промыслом в Беринговом море.

В ходе предстоящих переговоров планируется обсуждение вопросов, связанных с проведением совместных тренировок на море, деятельностью по борьбе с нелегальным промыслом в Беринговом море и северной части Тихого океана и иным вопросам в сфере пограничной безопасности двух стран.