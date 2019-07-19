Всех пострадавших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии выписали из больниц

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Пострадавших при аварийной посадке Ан-24, произошедшей 27 июня на севере Бурятии, выписали из больниц. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального Минздрава.

"Все ранее госпитализированные пострадавшие выписаны из больниц", - сообщили в министерстве.

Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратились более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, были госпитализированы с различными травмами.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").