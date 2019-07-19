В Кавказском заповеднике установят 180 фотоловушек к выпуску пяти леопардов в 2020 году

В настоящее время в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты Кавказского заповедника установят порядка 180 фотоловушек на его территории к выпуску пяти детенышей переднеазиатского леопарда в 2020 году, в остальном заповедная территория готова к приему животных. Об этом рассказал ТАСС директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев. До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, к 1950-м годам его численность резко сократилась. С 2007 года в России действует Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. В 2020 году Сочинский Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе готовит к выпуску в Кавказский заповедник и национальный парк "Алания" пять детенышей этого вида.

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"Вопрос - где ставить фотоловушки, территория заповедника огромна, а леопард за одни сутки может пройти десятки километров. Пока планируем поставить 180 фотоловушек. Для более точного мониторинга популяций животных желательно приобрести два квадрокоптера, некоторое компьютерное оборудование. Возможно потребуется привлечение дополнительного числа работников для ведения регулярных полевых наблюдений", - заявил Шевелев. Он уточнил, что в целом заповедник готов к приему животных. "Для приема пяти особей леопарда Кавказский заповедник в 2020 году готов, никакого нового строительства у нас не предполагается. Территория заповедника хорошо охраняется, она остается абсолютно девственной, дикой, у нас хорошая кормовая база, то есть достаточная численность копытных животных для проживания на территории заповедника пяти леопардов. Кавказский заповедник - идеальное местообитания для этих животных", - подчеркнул Шевелев.

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