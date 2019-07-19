Депутат просит не допустить появления единого оператора камер фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков (фракция "Единая Россия") обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, главе администрации президента РФ Антону Вайно и главе ФАС Игорю Артемьеву, предупредив об опасности появления единого оператора дорожных камер как для этого рынка, так и для автомобилистов. Копия соответствующих писем имеется в распоряжении ТАСС.

В тексте депутат указывает на обеспокоенность самих производителей камер автоматической фиксации нарушений, экспертов и общественных организаций сообщениями в СМИ о планах правительства "передать в руки единого поставщика" все работы, связанные с установкой и обслуживанием данной техники на дорогах. Лысаков также напоминает, что "официальная история автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в России насчитывает уже более 10 лет", в течение которых развивался этот рынок, технологии и нормативная правовая база. "Благодаря открытости этого рынка и здоровой конкуренции появились новые компании - производители приборов для фиксации нарушений ПДД. Все это постоянно двигало данную отрасль вперед и вывело Россию в мировые технологические лидеры в этом направлении", - говорится в письме.

"Инициатива, согласно которой предлагается выпустить распоряжение правительства РФ о назначении единственного исполнителя (подрядчика) для выполнения работ по поставке, установке и обслуживанию приборов фотовидеофиксации на всей территории России, вредна как для сложившегося рынка, так и для государства. Эта инициатива, по сути, уничтожит рынок и приведет к существенному завышению затрат бюджета" - подчеркивает Лысаков. По его словам, в создании монополии заинтересованы структуры, которые ставят перед собой цель "осваивать" немалые бюджетные средства регионов".

"Прошу вас взять данный вопрос на контроль и принять меры в рамках вашей компетенции, учитывая то, что планируемые изменения в сфере применения систем фотовидеофиксации могут быть крайне болезненно восприняты автомобильным сообществом", - обращается депутат в письмах на имя Медведева, Чайки, Вайно и Артемьева, указывая, что это "может реально нарушить существующий социально-политический баланс".

Регулирование применения камер

В беседе с ТАСС Лысаков отметил, что сейчас в России работают "порядка пяти профессиональных производителей камер". Создание же монополии с одним поставщиком - "это тупиковый путь, потому что будет процветать коррупция, это просто перехват финансового потока".

Говоря о проблемах в данной сфере, депутат обратил внимание на то, что законодателей "беспокоит участие физических лиц" в процессе установки и использования камер. Иными словами, речь идет о частниках, фиксирующих нарушения при помощи своей техники и зарабатывающих на сборе штрафов. "Прокуратура недавно на примере нескольких регионов подтвердила, что происходит огромное количество нарушений при применении, в частности, камер, которые используют физические лица, заключившие соответствующий договор с местными органами исполнительной власти", - отметил Лысаков.

В июне этого года в Госдуму был внесен законопроект об уточнении порядка применения средств фотосъемки для фиксации нарушений. Его авторами выступила включающая Лысакова группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым. Согласно тексту, "требования к функциональным свойствам средств автоматической фиксации, порядку обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, <...> порядку оборудования автомобильных дорог средствами автоматической фиксации, выбору месторасположения средств автоматической фиксации" будут устанавливаться правительством.

"Нам необходимо жестче отрегламентировать применение камер, указать, кто будет иметь правовую возможность на их расстановку, каким образом они будут устанавливаться", - резюмировал Лысаков.