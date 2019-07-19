Открытие Российского культурного центра в Дамаске ожидается до конца 2019 года

ДАМАСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Посол России в Сирии Александр Ефимов рассчитывает, что Российский культурный центр в Дамаске вновь откроется до конца 2019 года. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в пятницу.

"Перед нами стоит задача возобновления работы Российского культурного центра в Дамаске, который многие годы играл видную роль в столичной культурной жизни, но закрылся во время кризиса. Сейчас есть понимание того, что РКЦ может и должен вновь открыть свои двери - надо лишь решить ряд вопросов организационно-технического характера. У меня лично настрой оптимистический - надеюсь, что первых посетителей Центр сможет принять уже до конца 2019 года", - сказал он.

Работа Российского культурного центра в Дамаске была приостановлена в 2013 году из-за обострения вооруженного конфликта.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) на территории ближневосточного государства. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.