Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в справочной службе больницы.

"Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Ранее он рассказал ТАСС, что Инна Михайловна госпитализирована после падения. Супруг Чуриковой режиссер Глеб Панфилов также подтвердил ТАСС, что она получила травму во время спектакля.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. Позже Чурикова поступила в Щепкинское училище, которое с красным дипломом окончила в 1965 году, и стала работать в Московском ТЮЗе.

Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С последним она более 45 лет работает в "Ленкоме".