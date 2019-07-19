Экс-глава Астраханской области прокомментировал ситуацию с делами об аварийном жилье

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Претензий к реализации программы по переселению из ветхого жилья в Астраханской области, где после проверки строительной сферы возбуждено более 40 уголовных дел, можно было избежать при должном контроле со стороны муниципалитетов и профильного министерства при выборе подрядчиков, сказал ТАСС в четверг экс-губернатор Астраханской области (2004-2018 годы) Александр Жилкин.

Ранее сообщалось, что в отношении бизнесменов и чиновников Астраханской области по нарушениям в сфере капремонта и переселению из ветхого и аварийного жилья возбуждено более 40 уголовных дел. В регионе более 90% многоквартирных домов нуждаются в капремонте.

"Эта тема всегда была такая остра для населения. Конечно, нужно <…> контролировать, иначе выбирают в подрядчики непонятно кого. Министерство и муниципалитет должны контролировать, должны смотреть внимательно. Значит, недосматривали", - сказал Жилкин, отвечая на вопрос ТАСС о том, были ли у него лично претензии к чиновникам, отвечавшим за расселение ветхого жилого фонда и капремонт.

Жилкин также отметил, что решения о включении объектов в ветхий жилой фонд принимают муниципальные власти, часть домов могла не попасть в него из-за отсутствия средств на расселение. Ранее представитель "Общероссийского народного фронта" в Астраханской области сообщила ТАСС, xто десятки домов были намеренно исключены из программы расселения.

"Муниципалитет должен софинансировать [переселение из ветхого фонда], а если у них не хватает средств, они корректировали свои списки", - пояснил Жилкин.

Уголовные дела

В среду после визита в Астраханскую область замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя и проверки строительной сферы региона было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов, к следователям были доставлены 22 фигуранта, СК сообщил о шести задержанных.

По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно предоставляли некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии". В результате были незаконно использованы средства бюджета области на общую сумму более 47 млн рублей.

Помимо этого, как полагает следствие, действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также другие ответственные за реализацию программ переселения из аварийного жилья сотрудники администрации, зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме. Кроме того, ряд чиновников при наличии ресурсов не включали аварийные дома в реестр непригодных для проживания домов и в программу "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы".