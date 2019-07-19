Коммунальщики закрашивают работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Коммунальные службы начали закрашивать работу уличного художника из Санкт-Петербурга Покраса Лампаса (Арсений Пыженков), который расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге цитатами из манифеста Казимира Малевича в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Художник Покрас Лампас в рамках фестиваля «Стенограффия» сделал в Екатеринбурге на Уралмаше фантастически красивую работу: огромный крест с цитатой из Малевича. Сегодня коммунальщики приехали и замазали ее гудроны. Варвары, что тут сказать. Это ужасно. pic.twitter.com/rw8AxpKhjy

"Да, мы сами недавно узнали, сейчас звоним властям, чтобы вместе с ними решить все вопросы и остановить это. Все работы, появившиеся в рамках фестиваля, мы обсуждали и согласовывали с властями, думаю, что и сейчас мы вместе с ними решим это недоразумение", - сказал собеседник агентства.

Площадь работы более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".

О художнике

Покрас Лампас (это псевдоним художника) родился в 1991 году в городе Королев Московской области. Настоящее имя - Арсений. Основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. Работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей, создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.

За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России, Франции, Германии, Италии, Португалии, Китае, Южной Корее и ОАЭ. Его работы представлены в одной из самых крупных сетей галерей на мировом рынке OPERA Gallery Group в Лондоне.

В 2015 году Лампас создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" (сейчас здесь расположен культурный центр) в Москве, художественное произведение занимает площадь 1625 кв. м.