Комитет Совфеда выступил за проработку предложений Москальковой по согласованию митингов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Предложения уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, выступившей за корректировку законодательства о митингах, заслуживают дальнейшей проработки. Об этом говорится в проекте заключения комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству по докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"Высказанные на странице 86 доклада [уполномоченного] предложения по внесению изменений в статью 8 федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" заслуживают дальнейшей проработки, в том числе в части регулирования способов осуществления организаторами согласования массового мероприятия с органами публичной власти и возможности участия в согласительных процедурах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", - говорится в документе, поступившем в пятницу в распоряжение ТАСС.

Члены комитета также полагают, что Совет Федерации может принять участие в проведении мониторинга регионального законодательства, регулирующего порядок проведения публичных мероприятий, который предполагает провести омбудсмен.

Соответствующий проект заключения, как ожидается, будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по законодательству 22 июля, на котором планируется предварительно заслушать основные положения доклада уполномоченного в преддверии ее выступления на пленарном заседании Совфеда 23 июля.

В опубликованном ранее докладе уполномоченного по правам человека в РФ говорится, что в законодательстве о митингах необходимо прописать четкие требования к местам проведения мероприятий, чтобы избежать необоснованных отказов в их согласовании. Омбудсмен отмечает, что закон не устанавливает четких и исчерпывающих оснований для запрета публичного мероприятия. Выход из ситуации уполномоченный видит в изменении статьи, устанавливающей требования к местам проведения публичных мероприятий.