В Совфеде поддерживают предложения омбудсмена о порядке предоставления убежища в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает предложения уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой по совершенствованию законодательных механизмов предоставления убежища на территории России. Об этом говорится в проекте заключения комитета по докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"В параграфе 5.7 "Защита прав лиц, ищущих убежище на территории Российской Федерации" главы 5 доклада уполномоченным поднимается крайне актуальный вопрос о порядке предоставления убежища на территории Российской Федерации. Полагаем, что концептуальная идея предложения уполномоченного может быть поддержана", - говорится в документе, поступившем в пятницу в распоряжение ТАСС.

Соответствующий проект заключения, как ожидается, будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по законодательству 22 июля, на котором планируется предварительно заслушать основные положения доклада уполномоченного в преддверии ее выступления на пленарном заседании Совфеда 23 июля.

В опубликованном ранее докладе Москалькова отмечает, что злободневным является вопрос о принятии нового федерального законодательства, регулирующего порядок предоставления убежища на территории России, "которое учитывало бы новые социально-экономические, политические, правовые и международные реалии". По ее мнению, важно не только предоставить гражданам возможность приобрести статус беженца либо временное убежище, но и обеспечить их полным пакетом социальных гарантий, в том числе возможностью реализовать права в области образования.

Кроме того, омбудсмен обращает внимание, что отсутствует механизм прекращения исполнения постановлений о выдворении в связи подачей заявлений об убежище. Хотя закон "О беженцах" дает гарантию невысылки с момента обращения за убежищем, однако прием соответствующего заявления сам по себе не ведет к прекращению исполнительного производства по выдворению заявителя. В связи с этим уполномоченный считает целесообразным разработать законодательный механизм, ограничивающий возможности для высылки лиц, которые желают получить статус беженца либо обратились за политическим убежищем.