В комитете СФ поддерживают идею омбудсмена об определении понятия "интернет-преступление"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству считает заслуживающими внимания предложения уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об определении в российском законодательстве понятия "интернет-преступление" и о повышении качества правового регулирования работы мессенджеров. Об этом говорится в проекте заключения комитета по докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"В докладе [уполномоченного] высказано заслуживающее внимания предложение об определении понятия преступления в интернет-пространстве (интернет-преступления), а также предложение о качественном правовом регулировании использования различных мессенджеров. Перечисленными типами интернет-ресурсов владеют не государства, а коммерческие компании, и возможности какого-либо влияния на деятельность таких глобальных интернет-ресурсов, получения от них информации у большинства стран мира, включая Россию, объективно ограничены", - говорится в документе, поступившем в пятницу в распоряжение ТАСС.

Соответствующий проект заключения, как ожидается, будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по законодательству 22 июля, на котором планируется предварительно заслушать основные положения доклада Москальковой в преддверии ее выступления на пленарном заседании Совфеда 23 июля.

В опубликованном ранее докладе уполномоченного по правам человека в РФ говорится о необходимости в самое ближайшее время определить, что является преступлением в интернет-пространстве во избежание необоснованного усечения права на свободу слова и привлечения граждан к фактически необоснованной уголовной и административной ответственности.

Как отметила Москалькова в своем ежегодном докладе, необходимо также качественное правовое регулирование использования мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и др.). Омбудсмен отметила нечеткость законодательных норм в данной сфере, указав, что есть программы для обмена сообщениями, которые не требуют авторизации через телефонный номер, и корпоративные мессенджеры, порядок регулирования которых законом не определен.