Комитет СФ считает актуальной идею разработки закона о противодействии насилию в семье

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству считает актуальным предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о разработке закона о противодействии насилию в семье. Об этом говорится в проекте заключения комитета по докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.

"Актуальным является изложенное в разделе 5.1 "Защита прав женщин" главы 5 доклада [уполномоченного] и закрепленное в качестве рекомендации Совету Федерации предложение о разработке проекта комплексного федерального закона о противодействии насилию в семье", - говорится в документе, поступившем в пятницу в распоряжение ТАСС.

Соответствующий проект заключения, как ожидается, будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета 22 июля, на котором планируется предварительно заслушать основные положения доклада Москальковой в преддверии ее выступления на пленарном заседании Совфеда 23 июля.

В опубликованном ранее докладе уполномоченный по правам человека в РФ рекомендовала Совету Федерации рассмотреть возможность разработки проектов ряда федеральных законов, в частности в сфере "противодействия насилию в семье". Также Москалькова предлагает органам государственной власти субъектов РФ организовать систему социологического мониторинга в сфере домашнего насилия.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.