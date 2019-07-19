Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране. Проект приказа размещен в пятницу на официальном портале проектов правовых актов.
"Издание приказа Минздрава России позволит утвердить учетную форму медицинской документации "Медицинская карта пациента с ВИЧ-инфекцией" и порядок по ее заполнению. Внедрение указанной учетной формы обеспечит полноту и достоверность информации о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, а также позволит обеспечить необходимой официальной статистической информацией форму федерального статистического наблюдения и федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека", - говорится в пояснительной записке к приказу.
Отмечается, что ведение статистики ВИЧ-инфицированных проводится в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению инфекции в России до 2020 года и дальнейшую перспективу.
"Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, Федерального медико-биологического агентства, федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, обеспечить введение учетной формы "Медицинская карта пациента с ВИЧ-инфекцией" и порядка по ее заполнению в медицинских организациях", - говорится в приказе.
По данным Минздрава, число зарегистрированных случаев вируса иммунодефицита человека в России на конец 2018 года превысило 896 тыс. против 871 тыс. в конце 2016 года. В 2011-2016 годах ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%. В пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщали ранее, что в России за 31 год умерли почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных.