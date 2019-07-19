Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране. Проект приказа размещен в пятницу на официальном портале проектов правовых актов.

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"Издание приказа Минздрава России позволит утвердить учетную форму медицинской документации "Медицинская карта пациента с ВИЧ-инфекцией" и порядок по ее заполнению. Внедрение указанной учетной формы обеспечит полноту и достоверность информации о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, а также позволит обеспечить необходимой официальной статистической информацией форму федерального статистического наблюдения и федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека", - говорится в пояснительной записке к приказу.

Отмечается, что ведение статистики ВИЧ-инфицированных проводится в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению инфекции в России до 2020 года и дальнейшую перспективу.