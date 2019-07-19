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Патрушев: на 40% объектов образования СЗФО выявлены антитеррористические нарушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Нарушения в сфере антитеррористической защищенности выявлены на 40% объектов образования в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по итогам проверок в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики в Санкт-Петербурге секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В результате проведенных в 2018 году проверок выявлены нарушения на 40% объектах образования, на 15% объектов культуры, почти на 10% объектов гостиничного комплекса и здравоохранения", - сказал Патрушев.

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Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияСанкт-Петербург
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