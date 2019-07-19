На Кубани 600 человек оплатят штраф за неуплату курортного сбора

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Сбор за пребывание на курортах в Краснодарском крае с момента его введения отказались платить около 600 туристов, они будут оштрафованы на суммы от 500 до 2 тыс. рублей на основании соответствующей статьи краевого закона. Об этом сообщили ТАСС в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

"В 2018 году курортный сбор отказались платить 453 человека, в 2019 году, на сегодняшний день, еще 124. Неуплата курортного сбора - это административное правонарушение, штрафы выписывают муниципалитеты, где взимается курортный сбор. Люди, отказавшиеся его уплатить, будут оштрафованы. Размер штрафа составляет от 500 рублей до двух тысяч рублей, две тысячи рублей - это максимальный размер штрафа", - сказали в министерстве.

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что жителям России в 2019 году начали приходить письма с квитанциями об уплате штрафа в размере 5 тыс. рублей за отказ внести курортный сбор за пребывание на отдыхе в Краснодарском крае.

В региональном Минкурортов пояснили, что санкции за неуплату курортного сбора и размер штрафа регламентированы региональным законом, который также предусматривает санкции для операторов курортного сбора, если они нарушают порядок и сроки его исчисления и взимания. Это влечет за собой наложение административного штрафа на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Таким образом, отметили в региональном министерстве, указанные в сообщении АТОР суммы штрафов для туристов в размере 5 тыс. рублей, не соответствуют действительности.

Ситуация с оплатой курортного сбора

В 2018 году количество выплачивающих курортного сбора на Кубани превысило 1,56 млн человек, 318 тыс. граждан были освобождены от его уплаты. Фактически в краевой бюджет по итогам первого года эксперимента поступили 109,3 млн рублей при том, что, по прогнозам, сумма поступлений должна была составить 70 млн рублей. Власти региона направили средства на реконструкцию и благоустройство мест массового отдыха, где взимался сбор, разрабатывается механизм распределения субсидий между ними.

Размер курортного сбора на Кубани составил в 2018 году 10 рублей в сутки. В эксперименте принимали участие города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района: Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское. От уплаты курортного сбора в регионе освобождаются льготные категории граждан и жители Краснодарского края.