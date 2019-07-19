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Свердловский губернатор пообещал разобраться с порчей работы Покраса Лампаса

Евгений Куйвашев назвал произошедшее в Екатеринбурге возмутительным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разберется с порчей работы уличного художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге. Власти будут думать, как восстановить произведение, написал губернатор в пятницу на странице в Instagram.

"Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса, легально созданную в рамках фестиваля Stenograffia. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось, будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее - возмутительно", - написал Куйвашев.

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Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса, легально созданную в рамках фестиваля «Стенограффия». Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее — возмутительно.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

В пресс-службе администрации города отметили, что на площади проводились работы по ремонту пешеходного перехода.

"Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по данному инциденту сегодня днем. Ремонт пешеходного перехода проводится в связи с многочисленными обращениями жителей района, но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо", - уточнили в мэрии.

Ранее пресс-служба ежегодного фестиваля уличного искусства Stenograffia сообщила, что коммунальные службы Екатеринбурга начали закрашивать работу Покраса Лампаса. Площадь произведения художника из Санкт-Петербурга более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Мэр города Александр Высокинский сообщал ТАСС, что администрация города накажет виновных, которые испортили работу художника. Как передавал корреспондент ТАСС, повреждена примерно одна десятая граффити, она залита гудроном.

 

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