Путин пообещал мальчику из Тулуна, что скоро вновь посетит регион

Президент осмотрел медицинский пункт, где не только лечат граждан, но и делают им все необходимые прививки. Здесь же глава государства обсудил с вице-премьером Виталием Мутко вопросы оснащения и работы в аналогичных пунктах временного размещения в регионе.

Также Путин посетил одну из комнат, где проживают трое пострадавших. Здесь он пообщался с Матвеем Сафроновым, дом семьи которого был разрушен наводнением. Мальчик рассказал, что ему шесть лет и 1 сентября он пойдет в садик: "Он утонул, но его ремонтируют".

"Мы сейчас поедем за тортиком. Это будет праздник в честь вас, что вы вернулись сюда", - сообщил Матвей. "Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", - пообещал в ответ президент. Глава государства заверил Матвея, что запомнил не только его, но и его имя и отчество.

Путин расспросил мальчика, как он готовится к школе, и узнал, что Матвей "считает цифры до тысячи и до миллиона тысяч", а в бюджете семьи "тысяча денег". "Да, это неплохо, но не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато", - засомневался президент. Он посоветовал семье Сафроновых, ожидающей получения нового жилья, пока поехать на отдых. На прощание глава государства пожелал Матвею, который слегка простыл и кашлял, выздоравливать, а также посоветовал: "Не ешь много сладкого, а то зубы будут болеть".

Кроме того, президент познакомился с работой представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, которые принимают граждан на первом этаже здания. После этого на улице у входа в пункт временного размещения глава государства встретился с самими пострадавшими и волонтерами, которые помогают ликвидировать последствия паводка.

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