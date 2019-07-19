Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием

"Человек талантливый и многогранный, вы пользуетесь высоким профессиональным признанием и искренними симпатиями зрителей. Вам удается, казалось бы, невозможное - руководить коллективом Театра сатиры, играть на его знаменитой сцене, сниматься в кино, преподавать в Щукинском училище, активно заниматься общественной деятельностью. Но Вы все успеваете и все делаете на "отлично", продолжая легендарные традиции, заложенные основателями российской театральной школы", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал артисту здоровья, удачи и воплощения в жизнь новых творческих проектов.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. В 1956 году, с отличием окончив Щукинское училище, он был приглашен в Театр имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1968 года, исполнив около 30 ролей. Играя в спектаклях Анатолия Эфроса, он затем вместе с режиссером перешел в Театр на Малой Бронной. С 1 марта 1970 года актер служит в театре на Триумфальной площади, а с 2000 года Ширвиндт является художественным руководителем Театра сатиры. Он также ставит спектакли и играет как актер, в частности, в текущем репертуаре занят в нашумевшем спектакле "Где мы?!..".