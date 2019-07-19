Покрас Лампас лично восстановит испорченную в Екатеринбурге работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) лично восстановит испорченную коммунальными службами роспись на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе фестиваля Stenograffia, в ходе которого было создано произведение.
"Работа на площади Первой пятилетки будет восстановлена и по композиции, и по росписи. Покрас Лампас приедет лично ее восстанавливать. Площадь будет пригодна и для пешеходов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили ТАСС, что уличный художник отреставрирует еще одну работу, созданную на фестивале в 2013 году, - расписанную арку на улице Толмачева.
Намерены восстановить оперативно
Сам художник сообщил ТАСС в пятницу, что планирует вернуться в Екатеринбург в ближайшее время. "Я связался с командой фестиваля, мы хотим сейчас изучить, что, собственно, сделать с поверхностью площади перед тем, как ее восстанавливать именно с точки зрения рисунка. Дальше я уже буду приезжать и возвращать ее в нужный вид, конечно. <…> Сейчас будем искать какую-то удобную дату, чтобы все поменять и оперативно [это сделать]", - сказал собеседник агентства.
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Покрас Лампас пояснил, что создание рисунка на площади в Екатеринбурге на фестивале уличного искусства Stenograffia было согласовано с местными властями. "Суть фестиваля - это как раз делать работы, которые остаются в городе", - добавил он.
Ранее пресс-служба ежегодного фестиваля уличного искусства Stenograffia сообщила, что коммунальные службы Екатеринбурга в пятницу начали закрашивать граффити Покраса Лампаса. Позже работы были приостановлены. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться с порчей граффити, назвав ситуацию возмутительной.
Площадь произведения художника из Санкт-Петербурга более 6,5 тыс. кв. м, на нем отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.
В новость были внесены изменения (11:57 мск) - приводится комментарий художника в четвертом и пятом абзацах