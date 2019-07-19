Покрас Лампас лично восстановит испорченную в Екатеринбурге работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) лично восстановит испорченную коммунальными службами роспись на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе фестиваля Stenograffia, в ходе которого было создано произведение.

"Работа на площади Первой пятилетки будет восстановлена и по композиции, и по росписи. Покрас Лампас приедет лично ее восстанавливать. Площадь будет пригодна и для пешеходов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что уличный художник отреставрирует еще одну работу, созданную на фестивале в 2013 году, - расписанную арку на улице Толмачева.

Намерены восстановить оперативно

Сам художник сообщил ТАСС в пятницу, что планирует вернуться в Екатеринбург в ближайшее время. "Я связался с командой фестиваля, мы хотим сейчас изучить, что, собственно, сделать с поверхностью площади перед тем, как ее восстанавливать именно с точки зрения рисунка. Дальше я уже буду приезжать и возвращать ее в нужный вид, конечно. <…> Сейчас будем искать какую-то удобную дату, чтобы все поменять и оперативно [это сделать]", - сказал собеседник агентства.