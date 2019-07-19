Путин опроверг слухи о том, что паводки в Иркутской области - следствие взрывных работ

ТУЛУН /Иркутская область/, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин опроверг слухи о том, что масштабные паводки в Иркутской области стали следствием взрывных или каких-то иных работ. "Нет причин, связанных с какими-то работами", - заявил он в беседе с пострадавшими от паводка в Иркутской области.

Одна из участниц рассказала президенту, что несколько лет назад ходили слухи о том, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах. Она добавила, что это могло стать причиной и нынешнего наводнения.

Президент эти слухи опроверг, однако согласился с мнением другой участницы встречи, которая заявила, что паводок был бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса. Согласившись с этим Путин заверил, что борьба с такими преступлениями будет продолжена.

В Тулуне глава государства пообщался с местными жителями дважды - у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа президента, где собралась большая группа местных жителей. Глава государства общался с гражданами примерно полчаса, он успел поговорить с десятками местных жителей, каждый из которых рассказал ему о своей проблеме. Основные жалобы и вопросы Путину касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, работы по оценке размере ущерба, получения компенсационных выплат. Выслушав просьбы, глава государства заметил, что эти темы будут обсуждаться на предстоящем совещании, которое он проведет в Братске.