На "Петербургском диалоге" приняли меморандум о либерализации виз между ФРГ и Россией

ПЕТЕРСБЕРГ /Германия/, 19 июля. /ТАСС/. Участники форума "Петербургский диалог", который проходит недалеко от Бонна, приняли меморандум о перспективах упрощения или отмены визового режима для граждан Германии и России младше 25 лет. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе.

"Весьма положительный сигнал в том, что рабочая группа "Гражданское общество" приняла меморандум о либерализации виз для молодежи. Он был разработан и российской, и немецкой стороной, над ним работали шесть экспертов. В конце мая было заседание в Москве, в котором принимали участие представители МИД, представители консульств. Речь шла о том, что можно сделать уже сейчас в рамках действующего законодательства", - сказал депутат Бундестага.

14 предложений

Визе уточнил, что не просто либерализация, а отмена виз для молодежи напрямую касается повестки Европейского союза, поскольку в таком случае российские граждане смогут свободно передвигаться по пространству Шенгена. "Разумеется, вопросы, касающиеся Шенгена, нужно обсуждать в ЕС, но есть вещи, которые можно сделать уже сейчас. Скажем, нужно ли платить пошлины за визы для студенческого обмена, нужно ли приходить в консульство или можно все оформить удаленно и так далее", - отметил Визе.

Меморандум, текст которого находится в распоряжении ТАСС, охватывает 14 предложений для правительств РФ и ФРГ. В числе прочего участники "Петербургского диалога" призывают внедрить онлайн-систему оформления виз и приглашений, упростить подачу апелляций в случае отказов, расширить практику выдачи многократных виз сроком до пяти лет.

"Чем больше послаблений удастся ввести в этот режим, тем большее число людей, живущих по разные стороны границ, смогут сблизиться друг с другом", - говорится в тексте меморандума.

О форуме

В пятницу участники форума проводят дискуссии в формате рабочих групп: "Политика", "Экономика", "СМИ", "Гражданское общество", "Образование и наука", "Культура", "Мастерская будущего", "Церкви в Европе", "Экологическая модернизация" и "Социальное здравоохранение". Участвуют около 300 экспертов из РФ и ФРГ.

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера с целью наладить открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества. Форум призван не только укреплять германо-российские связи и содействовать взаимопониманию, но и оказывать благоприятное воздействие на отношения между Россией и Европейским союзом.

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель не раз говорила, что считает форум важной площадкой для обмена мнениями в непростые с точки зрения внешней политики времена.

В четверг заседание форума открыли главы МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас. "Это стало воодушевляющим сигналом, - отметил Визе. - Вчера мы увидели, в чем наши интересы совпадают и в чем наши взгляды расходятся".