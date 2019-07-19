Беглов: власти Петербурга направят 2,5 млрд рублей на развитие системы "Безопасный город"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга направят в текущем году порядка 2,5 млрд рублей на развитие системы "Безопасный город", сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.

"Мы в этом году заложили порядка 2,5 млрд рублей на систему "Безопасный город", установим дополнительные камеры абсолютно новых возможностей", - сказал Беглов.

Он отметил, что эти камеры помогут правоохранительным органам в поиске пропавших людей. Врио губернатора также сообщил, что новые камеры смогут не только определять людей по лицам, но и считать количество человек, что актуально при возникновении ЧП в местах массового пребывания людей.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что в Петербурге эффективно работает система "Безопасный город", и призвал властей города делиться опытом по организации такой системы с другими регионами СЗФО.

Система "Безопасный город" - набор аппаратных и программных комплексов, которые контролируют жизнь в городах РФ и могут самостоятельно передать информацию о ЧП в экстренные службы.