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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Москалькова напомнила, что Вышинский категорически против обмена

Уполномоченный по правам человека также считает, что меру пресечения главному редактору "РИА Новости Украина" следует изменить без каких-либо условий

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что меру пресечения Кириллу Вышинскому следует изменить без каких-либо условий. Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на официальном сайте омбудсмена

В пятницу в Киеве должно состояться очередное заседания суда, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении Вышинскому меры пресечения. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева провести обмен Вышинского на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.

"Обмены не входят в мою компетенцию, - заявила Москалькова. - Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет".

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаАрест главреда "РИА Новости Украина"
Арест главреда "РИА Новости Украина"
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