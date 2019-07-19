Путин: нужно найти баланс скорости и качества строительства жилья для пострадавших

"Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить, хотя это важно, но качественно построить, чтобы потом не развалился и не промерз насквозь дом", - заявил он на встрече с пострадавшими от паводка. "Поэтому нужно быстрее делать, но и делать качественно, а если то и другое несовместимы, тогда найти какое-то другое решение нужно", - добавил глава государства.

Он также заверил, что власти постараются решить проблему тех жителей области, у которых паводок уничтожил дачные дома.

Позже в беседе с другими жителями города президент отметил необходимость строго контроля за расходованием средств, выделяемых на ликвидацию последствий паводка. По его словам, это будут делать правоохранительные органы, в том числе прокуратура и МВД.

Резюмируя итоги встречи, президент подчеркнул, что услышал от жителей города о проблемах с их информированностью, с восстановлением утраченных документов и с получением положенных им средств.