Минстрой разработает памятку по эксплуатации газового оборудования для россиян

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ планирует выпустить памятку по безопасной эксплуатации газового оборудования и действиям при утечке газа. Об этом в пятницу рассказал замминистра ведомства Максим Егоров на всероссийской конференции "Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах".

"Планируем сделать памятку для всех граждан: что нужно делать, когда чувствуешь запах газа. Ее сделать рекомендательной. В каждом субъекте РФ может быть своя [информация о том], куда звонить, что делать. Надеюсь, до конца года сделаем [памятку]", - сказал Егоров.

Также замминистра рассказал, что Минстрой разрабатывает несколько нормативных документов для повышения безопасности при использовании газового оборудования. По словам Егорова, в правительстве обсуждают изменение правил пользования газом, согласно которым повышается ответственность жителей и ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, обсуждается законопроект по усилению ответственности для граждан, которые не пускают в свои квартиры проверяющие организации.

Проверки газового оборудования

Проверки жилых домов, в которых есть газовое оборудование, закончат в России до конца этого года.

"[Проверено] более 75% всех жилых помещений, которые обеспечены газом. До конца года все проверки полностью закончим", - сказал Егоров.

Замминистра добавил, что за время проведенных проверок было выявлено большое количество нарушений. Основные из них связаны с закрытием или забивкой вентиляционных систем, использованием газового оборудования, у которого вышел нормативный срок службы, а также некачественных шлангов и присоединений.

Ранее ТАСС сообщал, что в России около 594 тыс. газифицированных домов.

Проверки оборудования в многоквартирных домах во всех регионах страны проходят после ЧП в Шахтах и Магнитогорске. В Шахтах Ростовской области в результате взрыва бытового газа 14 января погибли пять человек. В Магнитогорске Челябинской области 31 декабря обрушился подъезд многоквартирного дома, погибли 39 человек.