ВЦИОМ: большинство россиян считают, что стране важны дружеские отношения с Украиной

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство граждан РФ (85%) считают, что для России важно иметь дружеские отношения с Украиной. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в пятницу на сайте центра.

Согласно материалам проведенного опроса, 35% респондентов считают, что для России очень важны дружеские отношения с Украиной, в то время как 50% отметили, что это "скорее важно". При этом 11% опрошенных россиян придерживаются противоположного мнения: 7% респондентов считают, что это "скорее не важно", а 4% - "абсолютно не важно".

Большинство респондентов (61%) отметили, что взаимоотношения двух стран практически не изменились в течение последнего года, в то время как каждый четвертый (25%) полагает, что российско-украинские отношения становятся все более напряженными. При этом 8% россиян считают, что отношения между странами постепенно нормализуются.

Ответственность за нынешнее состояние российско-украинских отношений большинство респондентов (44%) возлагают на Украину, в то время как 39% россиян полагают, что в ухудшении взаимоотношений виноваты обе стороны в равной мере. Практически каждый второй опрошенный россиянин (42%) уверен в том, что отношения между РФ и Украиной нормализуются, однако не будут братскими и союзническими. Порядка 24% и 18% респондентов отметили, что взаимоотношения станут добрососедскими и братскими соответственно.

Также большинство опрошенных россиян (78%) считают, что странам необходимо улучшать отношения, противоположного мнения придерживаются 4% респондентов, еще 13% безразлично относятся к этому вопросу.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.