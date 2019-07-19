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Власти Татарстана заявили, что не запрещали песни Бузовой и Шнурова в детском лагере

В Министерстве по делам молодежи республики подчеркнули, что выступают за то, чтобы молодежь "сама выбирала, что слушать"

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи Татарстана заявило, что инициатива о запрете музыки некоторых популярных исполнителей в детском лагере исходит не от властей, а от педагогического совета самого лагеря. Об этом в пятницу ТАСС сообщила помощник министра по делам молодежи республики Алсу Саетова.

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях распространили фотографию объявления с заголовком "Список запрещенных музыкальных исполнителей" и логотипом республиканского центра "Черноморец", который организовывает отдых детей из Татарстана на побережье Черного моря. В списке значатся 15 исполнителей: Face, Big Baby Tape, Pharaoh, Скриптонит, Lizer, Джизус, Френдзона, Элджей, "Пошлая Молли", "Ленинград", ЛСП, Feduk, Gazirovka, T-fest и Ольга Бузова.

"Этот список мы с сожалением увидели в Telegram-канале. Это, конечно, исключительно инициатива педсостава лагеря, которая никак не согласована с министерством и, тем более, не инициирована нами. Попросили убрать его из лагеря и прививать детям культуру и чувство прекрасного адекватными методами", - сказала Саетова.

Она уточнила, что министерство "точно за то, чтобы молодежь сама выбирала, что слушать".

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