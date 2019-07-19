Депутат от Крыма предложил отменить пошлину жителям ЛНР и ДНР при получении гражданства РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Госпошлину для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при вхождении в гражданство РФ нужно отменить, поскольку уровень доходов у большинства населения остается низким, считает координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс", депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

"Оплата госпошлины может стать непосильным бременем, особенно для пенсионеров. Поэтому считаю целесообразным рассмотреть также возможность расширения перечня случаев, когда госпошлина не оплачивается", - сообщил он в пятницу ТАСС.

По словам депутата, за прием в гражданство РФ нужно заплатить госпошлину в размере 3,5 тыс. рублей, тогда как, по официальным данным, среднемесячная заработная плата на территории ЛНР составляет 10,9 тыс. рублей, а средний размер пенсионных выплат - 4,9 тыс. рублей. В ДНР - 12036 и и 4,9 тыс. рублей соответственно. При этом минимальный размер пенсии, которую получает почти половина пенсионеров республик Донбасса, составляет 3,194 тыс. рублей.

Депутат также сообщил, что на приобретение гражданства с момента издания указа президентом РФ жители ДНР подали почти 19,5 тыс. заявлений, выдано паспортов - 4439. В ЛНР активность примерно такая же, сказал Козенко.

Он также отметил, что обратился с предложением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой увеличить количество пакетов документов, рассматриваемых органами Главного управления по вопросам миграции МВД России, с действующих сегодня 500 до 5 тыс. в день.

Об указе

Президент России Владимир Путин 17 июля своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. По документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать жители не только "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть Донецкой и Луганской народных республик), но и жители этих областей в целом".

В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев, а добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины. В то же время прямой запрет иметь гражданство иного государства распространяется только для государственных служащих. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы охотно получали паспорта других стран. Особенно много жителей страны получили в последнее время гражданство РФ.