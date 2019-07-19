Беглов: Петербург и Ленобласть создадут совместную систему "112" до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Ленинградская область создадут совместную систему вызова экстренных служб "112" до конца текущего года, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.

"Для нас очень важна кооперация с Ленинградской областью - мы сейчас до конца года сделаем единую службу "112" с Ленинградской областью", - сказал Беглов.

Он добавил, что это важно, так как у двух регионов общая транспортная инфраструктура. "Для нас очень важно, чтобы эта система работала как единый информационный центр", - отметил Беглов.

Система "112" - единый номер для вызова всех экстренных служб на территории России. В каждом субъекте РФ для работы системы должен быть создан единый центр приема и обработки сообщений.