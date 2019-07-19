Беглов: около 1,2 млрд рублей выделено на усиление безопасности соцобъектов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петербурга выделила 1,2 млрд рублей на усиление безопасности больниц, школ и детсадов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.

"Самое важное на сегодняшний день - мы усилили меры безопасности в детских садах, школах, медицинских учреждениях. Мы специально выделили порядка 1,2 млрд рублей для организации системы безопасности в социальных учреждениях", - сказал Беглов.

Он добавил, что до конца года все участковые полицейские получат планшетные компьютеры для того, чтобы подключиться к системе "Безопасный город". "Наша задача до конца года всем участковым выдать планшеты, чтобы они могли подключиться к нашему информационному центру", - сказал Беглов.

Система "Безопасный город" - набор аппаратных и программных комплексов, которые контролируют жизнь в городах и могут самостоятельно передавать информацию о ЧП в экстренные службы.