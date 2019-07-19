Закон о брендах позволит Ингушетии наладить экспорт халвы, воды и пирогов

ГРОЗНЫЙ, 19 июля. /ТАСС/. Закон о региональных брендах позволит Ингушетии наладить экспорт, в том числе сделать узнаваемыми за пределами региона ингушскую минеральную воду "Ачалуки", халву и пироги чапильгаш, считает врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.

"Полный цикл производства этих товаров проходит на территории нашей республики. Новый закон позволит их брендировать как исключительно ингушские, будет гарантировать их качество и репутацию производителя. В конечном счете это не только повысит узнаваемость нашей республики за ее пределами, но также будет способствовать развитию экспорта, туризма, инвестиционной привлекательности региона и улучшению делового климата. У нас в Ингушетии целый ряд таких продуктов - это, к примеру, наша знаменитая вода "Ачалуки", это ингушская халва и наши пироги чапильгаш", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, закрепляющий в Гражданском кодексе понятие "географическое указание" как новый объект интеллектуальных прав. Инициативу, именуемую также законом о региональных брендах, предложила группа парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Речь идет о закреплении нового объекта интеллектуальных прав - географического указания, которое призвано связать товар с конкретным регионом, а также тем самым гарантировать его качество и репутацию производителя. Как пояснил ранее журналистам один из авторов проекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время наименованием места происхождения товара (НМПТ)", однако порядок регистрации бренда будет более простым.