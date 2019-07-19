Путин в Иркутской области проверит, что сделано для ликвидации последствий наводнения

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен узнать, что и как выполнено из плана по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

"Предмет нашего сегодняшнего совещания понятен", - обратился глава государства к участникам совещания о мерах по ликвидации последствий паводка. Он зачитал перечень ранее данных поручений и заявил, что "хотел бы послушать, что сделано".

Путин напомнил, что после первого приезда в Иркутскую область в ночь на 30 июня подписал перечень поручений и указ. "Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального характера. В этой связи [было поручено] привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением в Иркутской области, Вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования. Правительству РФ - обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт за частично поврежденное жилье, решить вопрос о выделении гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате наводнения, средств на строительство и/или приобретение нового жилья, обеспечить предоставление субсидий бюджету Иркутской области на возмещение сельскохозяйственным производителям затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, а также предусмотреть оказание поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей", - перечислил данные указания глава государства.

Он также напомнил, что поручалось "обеспечить скорейшее восстановление поврежденных дорог и мостов, обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости, организовать осуществление социальных выплат гражданам, обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований из Резервного фонда правительства на компенсацию расходов, связанных с ликвидацией последствий наводнения".

"Потом поговорим, что предстоит еще сделать", - предупредил Путин.