Власти Петербурга планируют в 2020 году ввести 23 соцобъекта за счет инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга в 2020 году планируют построить 23 объекта социальной инфраструктуры за счет средств инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по строительству.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее отмечал, что городу потребуется 309 млрд рублей, чтобы ликвидировать дефицит детских садов, школ и медучреждений до 2024 года.

"На 2020 год запланировано строительство 23 объектов социальной инфраструктуры по заключенным соглашениям с инвесторами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, планируется построить две школы, 15 детских садов, в 2019 году с привлечением средств инвесторов уже построено 10 соцообъектов из планируемых 22. Ожидается, что Петербург в этом году получит 15 новых детских садов, четыре школы, один объект здравоохранения и ряд других объектов.

По данным Беглова, Петербургу до 2024 года дополнительно потребуются 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения - суммарно более 300 объектов.