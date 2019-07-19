Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Американская социальная сеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила картинку, содержащую нецензурную интерпретацию названия России и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роскомнадзора.

"После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что таким образом компания Facebook исполнила требование Генпрокуратуры РФ. "Соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации", - отмечено в сообщении.

15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России. В адрес социальной сети было направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации. Ранее ведомство также по требованию Генпрокуратуры в рамках соблюдения закона о борьбе с оскорблением госсимволов потребовало от Instagram удалить публикацию с "изображением непристойных действий с государственным флагом России".

Сервис Youtube также выполнил требование Роскомнадзора в части исполнения закона об оскорблении госсимволов. Поводом для блокировки ряда роликов послужило оскорбление герба России, сообщали в пресс-службе ведомства. В частности, администрация видеохостинга заблокировала доступ к роликам с заявлениями лидеров бандформирований и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к гербу.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.