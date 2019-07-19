Главным редактором ТАСС станет Михаил Петров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Михаил Петров с 2 августа становится главным редактором агентства. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. На этом посту Петров сменит Максима Филимонова.

Петров работает в ТАСС 20 лет. На протяжении долгого времени он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил Редакцией кремлевско-правительственной информации.

"Он прекрасно знает особенности работы агентства, прекрасно понимает все редакционные процессы", - сказал Михайлов, отметив, что Петров пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег.