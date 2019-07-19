Московский зоопарк планирует поселить у себя коал

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский зоопарк ведет переговоры о появлении коал среди его обитателей. Об этом генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала в пятницу в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Раскрою секрет: мы сейчас как раз ведем переговоры и ищем, изучаем стандарты, очень хотим привезти этих симпатичных животных. Мы только закончили проект с пандами <...> и сейчас начинаем работу по коалам. Это, конечно, не такая сложная задача, как панды, но там сложности с эвкалиптом: где мы его сможем приобретать, какое качество его, достаточно ли влажности. Очень много маленьких моментов и нюансов", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности появления коал в Московском зоопарке.

Акулова уточнила, что точных сроков появления коал в зоопарке пока нет.

Генеральный директор Московского зоопарка отметила, что брать коал на руки посетителям будет запрещено. "Обнимать и брать на руки диких животных сейчас считается моветоном. Контакт можно устанавливать с животными-компаньонами, домашними, козами, например, которые сами социальные, любят к себе внимание, чтобы их погладили, потрогали. При том ещё, что у нас выходные дни до 70 тыс. посетителей. Представляете, даже если мы 1% людей дадим их обнимать в течение дня", - добавила она.

Популяция коал в дикой природе в данный момент находится под угрозой. Австралийские защитники этого животного в мае предупредили, что численность популяции коал упала до столь низкого уровня, что ее можно считать "фактически вымершей", По данным Австралийской ассоциации коал, в дикой природе осталось менее 80 тыс. особей.

Ранее в Московском зоопарке поселились большие панды. 5 июня состоялась официальная церемония их передачи из Китая. Таким образом Московский зоопарк стал единственным местом в России, где живут большие панды. По двустороннему соглашению, заключенному в начале года между столичным зоосадом и Центром по разведению панд в Чэнду, трехлетняя панда мужского пола по имени Жуи и его двухлетняя подруга, которую зовут Диндин, проведут в Московском зоопарке 15 лет.