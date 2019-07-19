Патрушев призвал власти СЗФО оградить молодежь от табака и алкоголя госрегулированием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал власти субъектов Северо-Западного федерального округа оградить молодежь от табакокурения и употребления алкогольной продукции методами государственного регулирования. Об этом он заявил на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики, которое проходит в пятницу в Смольном.

"Следует создавать с помощью государственного регулирования условия по снижению интереса и доступности для молодежи табачной и алкогольной продукции", - сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что властям регионов необходимо принимать меры, чтобы не допустить распространения наркотиков и психотропных препаратов.

Решать проблемы молодежи, связанные с употреблением табака, алкоголя и наркотиков секретарь Совбеза также рекомендовал строительством досуговых и спортивных центров. Патрушев добавил, что "региональным органам власти и органам местного самоуправления следует изыскивать и не жалеть средств", необходимых для создания таких центров.

Кроме того, он отметил важность задачи региональных властей по обеспечению молодежи рабочими местами, повышения эффективности воспитательной работы, а также призвал "поставить надежный заслон по распространению продукции экстремистского содержания, пропаганде насилия и национальной нетерпимости".

"Особенно это относится к деструктивной информации, распространяемой в глобальной сети интернет", - заключил секретарь Совбеза РФ.