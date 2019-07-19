Конституционный суд Латвии оценит запрет на преподавание в частных вузах на русском языке

РИГА, 19 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Латвии возбудил дело и оценит принятые законодательные поправки, которые запрещают частным вузам и колледжам страны преподавание на русском языке. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба суда.

"КС поручил учреждению, которое издало оспариваемый акт, - Сейму [парламенту] - до 18 сентября 2019 года предоставить суду ответное письмо с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела - 18 декабря 2019 года. Вопрос о форме рассмотрения дела и дате суд решит после его подготовки", - указывает ведомство.

В прошлом году парламент Латвии принял, а президент страны утвердил разработанные министерством образования и науки поправки к закону о высшем образовании, согласно которым уже с начала 2019 года в республике введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.

Крупнейшая парламентская оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения Латвии, ранее оспорила в КС законность запрета на преподавание в частных вузах на русском языке. Истцы считают, что принятые властями страны соответствующие законодательные поправки ограничивают права основателей и преподавателей частных высших учебных заведений на ведение своей академической деятельности, а также противоречат 112-й статье конституции республики, гарантирующей каждому право на образование.