Онлайн-чемпионат по шахматам среди осужденных впервые пройдет с участием шести стран

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Международный турнир по шахматам в интернете между осужденными впервые пройдет с участием по меньшей мере шести стран, в нем смогут принять участие и российские заключенные. Об этом сообщил в пятницу гроссмейстер Анатолий Карпов во ФСИН России.

"Мы имеем большой опыт международных встреч. И надеемся, что в этом году у нас случится совсем необычное явление. В августе мы проведем международный турнир [среди осужденных], в котором примут участие от шести до восьми стран", - сказал Карпов на открытии Общероссийской акции массовой игры в шахматы, которая даст старт Всероссийскому чемпионату между осужденными.

По его словам, США, Великобритания и Бразилия уже подтвердили свое участие. Также планируется участие заключенных из России, Испании и Белоруссии.

Ранее российские осужденные уже были игроками в двусторонних турнирах по шахматам с Белоруссией, США и Швейцарией.

В пятницу в преддверии Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля, в исправительных учреждениях по всей России прошла акция одновременной игры в шахматы между осужденными, приуроченная к открытию первого Всероссийского чемпионата по шахматам для отбывающих наказание. Карпов отметил, что в этом году шахматная программа с осужденными отмечает 20-летний юбилей. В акции приняли участие более 10 тыс. заключенных по всей России. Больше всего игроков среди осужденных были из Приволжья - 6 тыс. человек. Этот чемпионат по шахматам будет проводиться до конца года в три этапа.

"Как показывают опросы, игра в шахматы - самое популярное увлечение у осужденных. Во многих исправительных учреждениях функционируют шахматные кружки", - сообщил начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко.