Музеи Крыма будут настаивать на своем праве на золото скифов в суде Амстердама

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Музеи Крыма продолжат настаивать на своих правах на коллекцию скифского золота в суде Амстердама, говорится в пятницу в заявлении музеев, размещенном на сайте музея-заповедника "Херсонес Таврический".

о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

Скифское золото: о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

Апелляционный суд Амстердама запросил во вторник у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию. Инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение 6-9 месяцев.

"Крымские музеи удовлетворены промежуточным решением Апелляционного суда г. Амстердама и считают его справедливым и правомерным. Музеи уверены в благоприятном развитии разбирательства и продолжат настаивать на своих законных правах на древние сокровища Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд справедливо установил, что ни Конвенция ЮНЕСКО 1970 года, ни закон о культурном наследии Нидерландов, ни ряд законов ЕС, на которые ранее ссылалась Украина, неприменимы к данному делу. Это решение, помимо прочего, основано, на установленном судом факте, что крымские сокровища были законно ввезены в Нидерланды.

В сообщении говорится, что музей Пирсона не мог объективно оценить, какая из сторон спора обладала правом истребовать экспонаты (крымские музеи или Украина). "В этой связи суд решил, что Музей Алларда Пирсона имел право приостановить свои обязательства по возврату объектов до принятия голландским судом окончательного решения по делу", - говорится в нем.

При этом музей Пирсона продолжит хранить экспонаты в ожидании результата разбирательства. В этой связи судом вынесен промежуточный приказ о запросе у сторон разбирательства дополнительной информации, которая позволит ему более подробно разобраться с вопросом о праве собственности на объекты из коллекций крымских музеев.