Власти: к 2024 году средняя семья в Чечне должна иметь не менее трех детей

ГРОЗНЫЙ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики за пять лет реализации в регионе нацпроекта "Демография" планируют увеличить коэффициент рождаемости, в среднем в семье должно быть не менее трех детей. Об этом ТАСС сообщил руководитель проектного офиса министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Юнус Абдулхасанов.

"Нам нужно повысить суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году до 2,9 - три ребенка на женщину. Сейчас мы находимся среди лидеров по РФ по уровню рождаемости, рассчитываем сохранить место в тройке лидеров по стране", - сказал он, добавив, что средний коэффициент за 2018 год составил 2,6.

По его словам, достичь результата планируется благодаря финансовой поддержке семей, в том числе выплатам на первого ребенка, которые в 2019 году получат около 5 тыс. семей.

"Финансовая поддержка из федерального бюджета в 2019 году у нас предусмотрена в размере 327 млн рублей. По выплатам на первого ребенка у нас перерасход, в том числе и за счет того, что люди начали больше узнавать о поддержке. Расход уже свыше 515 млн рублей", - отметил собеседник ТАСС.

По данным Чеченстата, в 2018 году в республике родилось 29946 детей, что на 1409 меньше по сравнению с 2017 годом.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.